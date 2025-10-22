Ue Premio Sacharov al bielorusso Poczobut e alla georgiana Amaglobeli
Il Premio Sacharov 2025 per la Libertà di Pensiero è stato assegnato al giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e alla giornalista georgiana Mzia Amaglobeli. “Il coraggio di questi giornalisti nel denunciare le ingiustizie, anche da dietro le sbarre, rappresenta un potente simbolo di libertà e democrazia”, ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Poczobut, corrispondente dell’influente quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, è detenuto in Bielorussia. È stato condannato per “danno alla sicurezza nazionale” a otto anni di carcere, che sta scontando nella colonia penale di Novopolotsk. 🔗 Leggi su Lapresse.it
