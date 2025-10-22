Ue | Monti a Meloni ' ci sorprenda ancora convinca Trump a non essere ostile'

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Presidente Meloni, lei sa sorprendere. Sta tenendo la barra dritta sui conti pubblici dopo aver demonizzato chi doveva farlo prima di lei, questo è il merito principale che le viene riconosciuto in Italia e all'estero". Lo ha detto Mario Monti, in aula al Senato, dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue. "Provi a riflettere se non riservare un'altra sorpresa spendendo la sua simpatia, autorevolezza e capacità di dialogo con Trump. Cerchi di spendere la sua autorevolezza facendo l'interesse italiano, che non è quello di rafforzare gli agi nei rapporti personali o politici di parte ma di ottenere una non ostilità allo sviluppo dell'Ue, unica speranza dell'Italia", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Monti a Meloni, 'ci sorprenda ancora, convinca Trump a non essere ostile'

