Ue Meloni | sinistra ci ha portato a infrazione noi ne usciamo
Roma, 22 ott. (askanews) – “Dire che questo governo ha portato il Paese in procedura di infrazione è una mistificazione”, “durante il Covid sono state sospese le regole del Patto di stabilità” e in Italia la flessibilità “è stata utilizzata per sprechi di ogni genere, dalle mascherine acquistate cinque volte il prezzo, ai monopattini ai banchi a rotelle e compagnia cantante”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica in Senato. “Quando sono tornate le regole del patto di stabilità ci siamo trovati in procedura di infrazione e dopo tre anni stiamo uscendo da quella procedura di infrazione nel quale la sinistra ci ha portato”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
