Ue Meloni | no a voto a maggioranza tutelo interessi nazionali

Milano, 22 ott. (askanews) – “Non sono favorevole ad allargare il voto a maggioranza all’interno delle istituzioni europee: sarebbe utile per l’Ucraina ma varrebbe anche su molti altri temi e su molti altri temi le posizioni della maggioranza potrebbero essere abbastanza distanti dalle nostre e dai nostri interessi nazionali e la mia priorità rimane difendere gli interessi nazionali italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in Senato in replica al dibattito seguito alle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Dunque, ha risposto alla senatrice Pd Rojc, “non intendo formulare la proposta di revisione dei trattati per allargare il voto a maggioranza in luogo dell’unanimità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

