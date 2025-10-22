Ue Meloni | Lavoro per l’Occidente serve rafforzare il legame con gli Usa
ROMA – “Il presidente Monti mi diceva ‘utilizzi la sua autorevolezza per convincere Trump che l’Europa non è un demone. Ora, Trump è leader che come molti altri lavora guardando al suo interesse nazionale. Questo ci porta a non essere a volte d’accordo con alcune sue scelte. Ma non credo si possa dire che considera l’Europa un demone”, per quanto riguarda la stessa questione dei dazi, “diversi altri presidenti hanno agito in senso protezionistico come Biden che durante i due anni precedenti ha avviato l’inflaction riduction act’ e ha favorito l’industria americana a discapito di quella europeo”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Ue, Meloni: io lavoro per l’Occidente, senza legame con gli Usa problemi - facebook.com Vai su Facebook
Sul lavoro nero il Governo Meloni smetta di voltarsi da altra parte ? https://facebook.com/share/p/17EEcmSXhy/?mibextid=wwXIfr… - X Vai su X
Ue, Meloni: lavoro per l'Occidente, serve rafforzare legame con Usa - "Il presidente Monti mi diceva 'utilizzi la sua autorevolezza per convincere Trump che l'Europa non è un demone. Da libero.it
Ue, Meloni “L’Italia è tornata in serie A, servono pragmatismo e ambizione” - ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio europeo si terrà ancora una volta in un frangente internazionale estremamente complesso. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Ue in campo . Volenterosi al lavoro su garanzie Il Consiglio Ue: ok a idea Meloni - Neanche il tempo di “digerire” gli esiti del vertice di Washington che l’Unione Europea si butta a capofitto sull’unico vero traguardo raggiunto alla Casa Bianca: l’apertura americana (e di Putin) ... Lo riporta avvenire.it