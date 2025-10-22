Ue Meloni | io lavoro per Occidente senza legame con Usa problemi

Roma, 22 ott. (askanews) – “Il presidente Monti mi diceva ‘utilizzi la sua autorevolezza per convincere Trump che l’Europa non è un demone’. Ora, Trump è leader che come molti altri lavora guardando al suo interesse nazionale. Questo ci porta a non essere a volte d’accordo con alcune sue scelte. Ma non credo si possa dire che considera l’Europa un demone”, per quanto riguarda lastessa questione dei dazi, “diversi altri presidenti hanno agito in senso protezionistico come Biden che durante i due anni precedenti ha avviato l’inflaction riduction act’ e ha favorito l’industria americana a discapito di quella europeo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it