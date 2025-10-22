Ue | Meloni alla Camera per consegna testo ' oggi pomeriggio il dibattito'

Iltempo.it | 22 ott 2025

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Sono venuta a consegnare il testo delle dichiarazioni rese al Senato in vista del dibattito di oggi pomeriggio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

