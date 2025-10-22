Ue | Lupi ' stabilità governo crea stabilità nel paese centrodestra unito da valori'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non ho sentito molte condanne quando è stata data della cortigiana alla premier, la condanna avrebbe dovuto essere unanime da tutto il Parlamento. Lo scadimento del dibattito politico porta a non capire la realtà che abbia davanti, quali risposte dare anche da parte delle opposizioni". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, in dichiarazione di voto a seguito delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio europeo. "La stabilità di un governo crea stabilità nel paese - prosegue - fiducia nella gente. Mi posso permettere di fare politiche non di breve respiro ma concrete, dare risposte nel medio e lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Lupi, 'stabilità governo crea stabilità nel paese, centrodestra unito da valori'

