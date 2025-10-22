Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'elettrico al 100% è una follia dal punto di vista della produzione, del lavoro e della indipendenza strategica, stop alle ideologie ambientaliste. I nostri complimenti vanno agli Stati Uniti di Trump per la restituzione degli ostaggi, bene il ruolo dell'Italia, ci chiediamo dove sono i pro-pal ora che Hamas sta fucilando i palestinesi. Sull'Ucraina vogliamo lanciare un appello all'Unione europea, si allinei agli Usa, è l'unico modo per arrivare a una pace vera e duratura. L'Europa non può continuare con la propaganda bellicistica su Russia e Ucraina, si allinei a Washington". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Giglio Vigna (Lega), 'mai soldati europei su suolo Ucraino, Bruxelles si allinei a Usa'