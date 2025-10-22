Ue | Gardini FdI ' Meloni senza velo ha cancellato anni di subalternità'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "C'è un'immagine che riassume meglio di qualsiasi discorso questo nuovo ruolo dell'Italia, Sharm el-Sheikh: con i riflettori del mondo puntati sul Medio Oriente, Giorgia Meloni era l'unica donna, protagonista attiva del piano di pace promosso dall'amministrazione americana. Ma c'è anche un forte valore simbolico, in quella foto: Giorgia Meloni rappresentava un'Italia autorevole, rispettata e fedele a sé stessa". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini, in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue alla Camera.

