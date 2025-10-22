Ue | Della Vedova ' risoluzione +Eu per uso asset russi per l' Ucraina'

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Abbiamo depositato una risoluzione sull'utilizzo degli asset russi: il quadro giuridico c'è, il suo collega Merz ha già detto che si può fare e ha suggerito, sul Financial Times, di farlo. Facciamolo, difendiamo il diritto internazionale anche di fronte a un sopruso come quello di Putin contro la libertà e la autonomia degli ucraini, certo, ma si può fare. Chiedo il sì alla nostra risoluzione a tutta l'aula: Make Russia Pay”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova intervenendo alla Camera in discussione generale sull'informativa della premier Meloni in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Della Vedova, 'risoluzione +Eu per uso asset russi per l'Ucraina'

