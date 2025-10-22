Ue | Boschi ' Meloni sia leader e non continui a giocare ruolo vittima'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Rispetto agli impegni del Consiglio europeo le auguriamo di riuscire a portare più politica e meno burocrazia in Europa. Le auguriamo anche di arrivarci non con la lamentela e il piagnisteo ma con le proposte; di andarci più con lo spirito dei costruttori di cattedrali e non come la barricadera che deve attaccare le opposizioni, incrementando anche un clima di odio sui social e nel Paese. In un momento così complicato le chiediamo di essere davvero una leader di cui c'è bisogno e non di continuare a giocare il ruolo della vittima". Lo ha affermato la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, nella sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.

