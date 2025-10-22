Ue | Boccia ' Meloni oggi ha detto W Trump e abbasso l' Europa'
Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Oggi Giorgia Meloni ha detto, senza troppi giri di parole: viva Trump, abbasso l'Europa. Un grido di resa travestito da orgoglio patriottico. L'Italia, che per decenni ha avuto un ruolo di equilibrio e di costruzione sullo scacchiere internazionale, abdica alla propria storia e alla propria dignità". Lo dice Francesco Boccia. "Si cancellano in un colpo solo anni di lavoro, di faticosa costruzione dell'Unione Europea — certo imperfetta, certo fragile, ma nostra, frutto di pace, diritto e cooperazione — per inchinarsi al nuovo “uomo forte” d'Oltreoceano -prosegue il presidente dei senatori del Pd-. 🔗 Leggi su Iltempo.it
