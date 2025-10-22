Udine torna in Italia dopo l’espulsione | arrestato 23enne afghano per reingresso illegale

Un cittadino afghano è stato arrestato a Udine per reingresso illegale. Da giugno a settembre eseguite 68 espulsioni dall’Ufficio Immigrazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Udine, torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato 23enne afghano per reingresso illegale

Altre letture consigliate

THICK TOUR – Sabato 25 Ottobre 2025 – FIVE Udine A grande richiesta, Thick torna al Five Club Ti aspettiamo per passare una serata indimenticabile assieme a noi, piena di intrattenimento e con i brani Trap e Reggaeton più in voga del momento. - facebook.com Vai su Facebook

Udine, torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato 23enne afghano per reingresso illegale - Un cittadino afghano è stato arrestato a Udine per reingresso illegale. Si legge su virgilio.it

Espulso, ma torna in Italia: arrestato giovane a Udine - Tra giugno e settembre, l’ufficio immigrazione ha eseguito 68 espulsioni, con 18 rimpatri, 14 trattenimenti nei Cpr e 22 ordini di allontanamento ... Segnala udinetoday.it

Italia-Israele, il risveglio di Udine dopo gli scontri e la partita: oggetti e vestiti abbandonati, transenne e chiazze di sangue VIDEO - dalla nostra inviata a Udine, Angela Pederiva Udine è tornata alla sua routine quotidiana dopo un giorno fatto di restrizioni, zone rosse, negozi chiusi e misure straordinarie ... Lo riporta ilgazzettino.it