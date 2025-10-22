Udienza Generale 22 ottobre Papa Leone XIV | la Resurrezione di Cristo guarisce la tristezza del nostro tempo
Contemplando il mistero della Resurrezione del Signore, papa Leone XIV all’Udienza Generale ha analizzato la tristezza di oggi da cui solo Cristo può salvare. Un’Udienza Generale sotto una leggera pioggia quella di oggi 22 ottobre, nel consueto appuntamento settimanale di papa Leone XIV con i fedeli, pellegrini che raggiungono piazza San Pietro da ogni parte. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - #PapaLeoneXIV a margine dell'udienza generale ha ricevuto in dono un #cavallo bianco. L'originale omaggio al #Pontefice arriva dalla #Polonia: si tratta di un purosangue arabo di nome #Proton che arriva dalla scuderia in Kolobrzeg-Budzistowo. - X Vai su X
Milano: consulente Pifferi, 'vizio parziale di mente', nuova udienza 22 ottobre - "Riteniamo che in Alessia Pifferi sussista un vizio parziale di mente, non era in grado di valutare propriamente le conseguenze delle sue azioni. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Tra le braccia del Papa, l'udienza speciale per un gruppo di bambini - Oggi, come lo scorso mercoledì, l'udienza generale del Papa si è svolta in tre luoghi diversi: Aula Paolo VI, cortile della stessa Aula Nervi e Basilica vaticana. Come scrive ansa.it