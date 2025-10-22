Oggi Zelensky ha visitato Norvegia e Svezia per tornare a parlare della situazione sul fronte russo-ucraino. Ancora una volta l'Europa ha garantito le sue "garanzie belliche" a Kiev Circa 150 milioni di dollari dalla Norvegia come terzo pacchetto "di sostegno energetico", e l'export di oltre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Zelensky sorride a "generosità" Ue contro "nemico inesistente russo": da Oslo $150mln in "sostegno energetico", da Svezia 150 caccia Gripen