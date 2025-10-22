Ucraina Wsj | Via libera Usa ai missili oltre confine Trump smentisce ma arriva l’annuncio di sanzioni durissime

Anche se è arrivata la smentita di Trump via social – “L’articolo del Wall Street Journal sull’approvazione da parte degli Stati Uniti dell’autorizzazione all’Ucraina di usare missili a lungo raggio in profondità nella Russia è una fake news! Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con quei missili, da qualunque parte provengano, o con ciò che l’Ucraina ne fa!” – la sensazione rimane quella che qualcosa si stia muovendo. Tanto che il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent è stato molto chiaro: “Presto annunceremo un sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia. Queste saranno tra le sanzioni più ingenti che abbiamo mai imposto alla Russia”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina, Wsj: “Via libera Usa ai missili oltre confine”. Trump smentisce ma arriva l’annuncio di sanzioni durissime

