Ucraina Wsj | Via libera Usa ai missili oltre confine Trump smentisce ma arriva l’annuncio di sanzioni durissime

Thesocialpost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche se è arrivata la smentita di Trump via social – “L’articolo del Wall Street Journal sull’approvazione da parte degli Stati Uniti dell’autorizzazione all’Ucraina di usare missili a lungo raggio in profondità nella Russia è una fake news! Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con quei missili, da qualunque parte provengano, o con ciò che l’Ucraina ne fa!” – la sensazione rimane quella che qualcosa si stia muovendo. Tanto che il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent è stato molto chiaro: “Presto annunceremo un sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia. Queste saranno tra le sanzioni più ingenti che abbiamo mai imposto alla Russia”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

