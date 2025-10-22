Ucraina Wsj rivela | Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio

(Adnkronos) – L'amministrazione Trump ha revocato una restrizione fondamentale all'uso da parte dell'Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali, consentendo a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all'interno della Russia e aumentare la pressione sul Cremlino. Lo rivela il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi. Ieri, ricorda il giornale, l'Ucraina . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

