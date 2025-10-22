Ucraina | Wsj ok Usa a Kiev su uso di alcuni missili a lungo raggio

Roma, 22 ott. (LaPresse) – L’amministrazione Trump avrebbe revocato una restrizione fondamentale all’uso da parte dell’Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali, consentendo a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all’interno della Russia e di aumentare la pressione sul Cremlino. Lo riporta il Wall Street journal citando funzionari statunitensi. Martedì, ricorda il Wsj,Kiev ha utilizzato un missile da crociera Storm Shadow fornito dalla Gran Bretagna per colpire un impianto russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante per razzi. L’attacco è stato annunciato dallo Stato maggiore ucraino, parlando di “colpo riuscito”, capace di penetrare le difese aeree russe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

