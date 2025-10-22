Ucraina | Wsj ok Usa a Kiev su uso di alcuni missili a lungo raggio
Roma, 22 ott. (LaPresse) – L’amministrazione Trump avrebbe revocato una restrizione fondamentale all’uso da parte dell’Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali, consentendo a Kiev di intensificare gli attacchi contro obiettivi all’interno della Russia e di aumentare la pressione sul Cremlino. Lo riporta il Wall Street journal citando funzionari statunitensi. Martedì, ricorda il Wsj,Kiev ha utilizzato un missile da crociera Storm Shadow fornito dalla Gran Bretagna per colpire un impianto russo a Bryansk che produceva esplosivi e carburante per razzi. L’attacco è stato annunciato dallo Stato maggiore ucraino, parlando di “colpo riuscito”, capace di penetrare le difese aeree russe. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
UCRAINA | Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Se Kiev cadesse l'Europa si ritroverebbe in guerra. L'impegno dell'Italia per l'Ucraina è immutabile". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000, #22ottobre 2025 - ore 14.55 #Ucraina #Budapest #Kiev #Trump #Putin #Zelensky #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Vance #Meloni #Ranucci #RaffaeleMarianella #PistoiaBasket #PapaLeoneXIV #Fastweb #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Ucraina: Wsj, ok Usa a Kiev su uso di alcuni missili a lungo raggio - L'amministrazione Trump avrebbe revocato una restrizione fondamentale all'uso da parte dell'Ucraina di alcuni missili a lungo ... Secondo lapresse.it
Wsj,Usa a Kiev: ok missili lungo raggio - L'amministrazione Trump ha revocato una restrizione chiave sull’uso da parte dell’Ucraina di alcuni missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali. Segnala rainews.it
Wsj: “Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio”. Ma Trump smentisce. Zelensky: “Congelare la linea del fronte” - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Da ilfattoquotidiano.it