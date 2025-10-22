Ucraina Trump | Vedrò Putin in futuro la guerra sarà risolta Dagli Usa sanzioni contro Mosca | colpite Rosneft e Lukoil – Il video
Donald Trump continua ad assicurare che la guerra in Ucraina sarà risolta. In un bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte nello Studio Ovale ha ribadito che pensava «fosse più facile del Medio Oriente». Sull’uso dei missili a lungo raggio per Kiev ha sottolineato: « Ci vuole un anno per imparare a usare i Tomahawk. Noi non useremo i Tomahawk e gli ucraini non possono farlo ». Ha aggiunto che incontrerà Putin, non ora però. «Non mi sembrava la cosa giusta, mi sembrava che non saremmo andati nella direzione in cui avremmo dovuto», ha sottolineato il presidente Usa spiegando perché l’incontro con il numero uno del Cremlino è saltato. 🔗 Leggi su Open.online
I missili di Putin sull'Ucraina mentre Trump non vuole perdite di tempo su Budapest. Il vertice con Putin si è allontanato, le forze russe hanno fatto nella notte un pesante attacco con droni e missili contro l'Ucraina.