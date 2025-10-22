Ucraina raid russo nella notte su Kiev | almeno 2 vittime – La diretta
Mentre sembra allontanarsi sempre di più l’ipotesi dell’ incontro a Budapest tra i presidenti americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, in Ucraina continuano i raid di Mosca: nella notte due vittime nella capitale Kiev e colpite anche infrastrutture energetiche. Oggi il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, vola in Svezia per un accordo sulla cooperazione in materia di Difesa. Ecco tutte le notizie in diretta. Guerra in Ucraina, la diretta del 22 ottobre Inizio diretta: 221025 07:00 Fine diretta: 221025 23:45 07:26 221025 Interruzioni di corrente a Kiev e altre regioni dopo raid russi Dopo l’attacco notturno russo della notte sono state attuate interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni ucraine di Kiev e Dnipropetrovsk. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Guerra Ucraina, raid russo contro Kharkiv e altri insediamenti della regione, 62 feriti - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Ucraina, raid e attacchi. #Zelensky venerdì da #Trump #14ottobre #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Putin #Lavrov #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Ucraina, attacco russo su larga scala nella notte, due morti a Kiev - Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese. ansa.it scrive
Ucraina, raid russo nella notte su Kiev: almeno 2 vittime – La diretta - Mentre sembra allontanarsi sempre di più l'ipotesi dell'incontro a Budapest tra i presidenti americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, in Ucraina ... lapresse.it scrive
Nella notte intenso bombardamento russo su Kiev. Sfuma l'incontro Usa-Russia, Trump: "non voglio perdere tempo, incontro sprecato" - Nella notte massiccio bombardamento notturno da parte della Russia su Kiev, sulla regione di Odessa e sull'Oblast del Donetsk. Secondo tg.la7.it