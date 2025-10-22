Mentre sembra allontanarsi sempre di più l’ipotesi dell’ incontro a Budapest tra i presidenti americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, in Ucraina continuano i raid di Mosca: nella notte due vittime nella capitale Kiev e colpite anche infrastrutture energetiche. Oggi il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, vola in Svezia per un accordo sulla cooperazione in materia di Difesa. Ecco tutte le notizie in diretta. Guerra in Ucraina, la diretta del 22 ottobre Inizio diretta: 221025 07:00 Fine diretta: 221025 23:45 07:26 221025 Interruzioni di corrente a Kiev e altre regioni dopo raid russi Dopo l’attacco notturno russo della notte sono state attuate interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni ucraine di Kiev e Dnipropetrovsk. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, raid russo nella notte su Kiev: almeno 2 vittime – La diretta