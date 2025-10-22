Ucraina raid russi su larga scala in risposta a attacco a impianto chimico di Bryansk 6 morti a Kiev colpito asilo privato a Kharkiv - VIDEO

Il "massiccio attacco" aereo, rivendicato dal ministero della Difesa russo, sarebbe stato diretto "contro strutture energetiche ucraine". I raid sull'asilo a Kharkiv hanno causato la morte di 1 persona e il ferimento di altre 7, tra cui bambini Mentre il vertice diplomatico che si sarebbe dov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, raid russi "su larga scala" in risposta a attacco a impianto chimico di Bryansk, 6 morti a Kiev, colpito asilo privato a Kharkiv - VIDEO

Sky tg24. . Nella notte raid russi hanno colpito l'Ucraina, causando la morte di almeno due persone a Kiev. Mentre è di almeno 13 feriti il bilancio degli attacchi Zaporizhzhia

Ucraina, Zelensky: 6 morti per raid russi, anche due bimbi

Ucraina, attacco russo su larga scala nella notte, due morti a Kiev - Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese. Segnala ansa.it

Ucraina e Russia si bombardano a vicenda. Kiev usa gli Storm Shadow - Lo rende noto lo Stato maggiore ucraino: “Attacco combinato aereo e missilistico su larga scala” sul sito chimico russo di Bryansk - Come scrive rsi.ch

Raid aerei russi sull'Ucraina con esplosioni a Kiev e altre città - Raid avvenuti dopo il lancio di missili Storm Shadow dall'Ucraina; segnalati incendi, difese aeree in azione e nessuna vittima al momento a Kiev ... Segnala laregione.ch