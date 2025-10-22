Ucraina perché Giorgia Meloni ce l’ha con Trump ma non lo può dire
Quando Giorgia Meloni parla di una pace giusta e non frutto della sopraffazione, non si riferisce solo a Putin. Dietro le parole pronunciate in Senato si intravede un altro interlocutore, più vicino e più scomodo: Donald Trump. La premier italiana sa che la linea trumpiana sul conflitto ucraino — fatta di disimpegno e pragmatismo economico — potrebbe rovesciare in pochi mesi l’intero equilibrio costruito in questi anni. E dunque prepara il terreno, senza mai nominarlo, ma lasciando intendere di non fidarsi. Quando dice che nessuna decisione sulla sicurezza europea può essere presa senza l’Europa, Meloni manda un messaggio chiaro a Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Domanda: ma quelli che - anche oggi su giornali che ormai sembrano diari personali - continuano a dirsi indignati perché per l’Ucraina non si scende in piazza, esattamente perché non organizzano una piazza per l’Ucraina? Parteciperei volentieri. - X Vai su X
Per la Russia, l'invio dei Tomahawk dagli USA all'Ucraina sarebbe una “grave escalation”. Ecco perché questo missile preoccupa così tanto Putin - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina: Meloni esclude l’invio di truppe, ma conferma il “pieno sostegno” a Kiev - È quanto ha ribadito il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in Senato ... ilmetropolitano.it scrive
Ucraina, Di Bella: "Meloni sta con l'Europa. Ma quale Europa?" - "Meloni in Senato ribadisce la difesa dell'Ucraina, dunque smentisce a suo modo il video fake di Trump sul dietro front sull'Europa. Segnala la7.it