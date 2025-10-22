Quando Giorgia Meloni parla di una pace giusta e non frutto della sopraffazione, non si riferisce solo a Putin. Dietro le parole pronunciate in Senato si intravede un altro interlocutore, più vicino e più scomodo: Donald Trump. La premier italiana sa che la linea trumpiana sul conflitto ucraino — fatta di disimpegno e pragmatismo economico — potrebbe rovesciare in pochi mesi l’intero equilibrio costruito in questi anni. E dunque prepara il terreno, senza mai nominarlo, ma lasciando intendere di non fidarsi. Quando dice che nessuna decisione sulla sicurezza europea può essere presa senza l’Europa, Meloni manda un messaggio chiaro a Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ucraina, perché Giorgia Meloni ce l'ha con Trump (ma non lo può dire)