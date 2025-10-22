Ucraina notte di attacchi | morti due bambini Diplomazia in affanno

22 ott 2025

Una notte di attacchi in Ucraina, con la Russia che continua a colpire i civili. Tra i morti anche due bambini. Bombe russe in pieno giorno contro un asilo a Karkiv: 5 feriti tra i bambini, uno grave. Morto un uomo di 40 anni. Salta intanto il vertice Trump – Putin. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

