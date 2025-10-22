Ucraina Mosca colpisce un asilo Nuove sanzioni Ue a Putin giallo sui missili a lungo raggio per Kiev
Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore Kiev ha rivendicato un attacco combinato aereo e missilistico contro l’impianto chimico di Bryansk, a sud-ovest di Mosca, utilizzando missili da crociera britannici Storm Shadow. L’impianto, chiave per la produzione di esplosivi e carburante per missili, avrebbe subito danni “massicci”. In risposta, Mosca ha colpito duramente la capitale ucraina: almeno due morti e blackout diffusi dopo un’ondata di raid notturni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
