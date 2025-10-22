Ucraina Mosca colpisce un asilo Nuove sanzioni Ue a Putin giallo sui missili a lungo raggio per Kiev

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore Kiev ha rivendicato un attacco combinato aereo e missilistico contro l’impianto chimico di Bryansk, a sud-ovest di Mosca, utilizzando missili da crociera britannici Storm Shadow. L’impianto, chiave per la produzione di esplosivi e carburante per missili, avrebbe subito danni “massicci”. In risposta, Mosca ha colpito duramente la capitale ucraina: almeno due morti e blackout diffusi dopo un’ondata di raid notturni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Drone russo su un asilo a Kharkiv: bimbi feriti, un morto. Zelensky: "Mosca sempre più sfacciata" - Nuovo attacco su larga scala contro l'Ucraina, con i missili che hanno colpito Kiev e altre città. Scrive today.it

ucraina mosca colpisce asiloUcraina-Russia, drone su asilo di Kharkiv. Zelensky: “Ingiustificabile” - Secondo l’aeronautica militare ucraina sono stati lanciati 405 droni e 28 missili, ... Lo riporta padovanews.it

ucraina mosca colpisce asiloGuerra Ucraina, Zelensky: «Congelare linea del fronte buon compromesso». Attacco droni su un asilo a Kharkiv, bimbi feriti - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina in Norvegia prima di recarsi in Svezia, questa settimana sara anche a Bruxelles e Londra. Scrive ilmattino.it

