Ucraina Mosca bombarda un asilo a Kharkiv | 1 morto Kiev | Bambini salvati in tempo La Russia testa le forze nucleari strategiche – Il video
È stata una nottata di intensi bombardamenti su tutto il territorio ucraino. Droni e missili russi sono piovuti su diverse regioni, uccidendo sei persone a Kiev. L’attacco, secondo il Cremlino «su infrastrutture energetiche», sarebbe una ritorsione contro l’operazione militare ucraina che ha danneggiato gravemente l’impianto chimico di Bryansk. Secondo Mosca quel raid sarebbe stato «diretto contro edifici civili» e avrebbe giustificato la reazione violenta. Poche ore dopo la prima ondata, una nuova pioggia di droni ha colpito Kharkiv centrando in pieno un asilo. Al momento il bilancio è di un morto e sette feriti, tra cui bambini. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
UCRAINA | Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese. Due morti nella capitale. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Mosca: «Cessate il fuoco no». Il Trump-Putin si complica. Proposta parallela. No a cessione territori: gli europei lavorano con Kiev a un piano in dodici punti. Di Michela A.G. Iaccarino - X Vai su X
Drone russo su un asilo a Kharkiv: bimbi feriti, un morto. Zelensky: "Mosca sempre più sfacciata" - Nuovo attacco su larga scala contro l'Ucraina, con i missili che hanno colpito Kiev e altre città. Riporta today.it
Ucraina, Mosca bombarda un asilo a Kharkiv: 1 morto. Kiev: «Bambini salvati in tempo». La Russia testa le forze nucleari strategiche – Il video - Kiev avrebbe utilizzato anche gli Storm Shadow, missili da crociera guidati a lungo raggio che la Gran Bretagna ha messo a sua disposizione ... Si legge su msn.com
Attacco russo su un asilo a Kharkiv. Zelensky: “Uno sputo in faccia a chi chiede la pace” - Le immagini condivise dal presidente ucraino sui suoi canali social mostrano alcuni bambini, in forte stato di shock, evacuati dai vigili del fuoco ... Da ilfoglio.it