Ucraina il faccia a faccia Trump-Putin si allontana Ue e Kiev lavorano a piano in 12 punti

(Adnkronos) – L'annunciato faccia a faccia "entro due settimane" tra Donald Trump e Vladimir Putin a Budapest non si svolgerà a breve. E anche quello tra Marco Rubio e Sergei Lavrov è stato messo in stand by. Dopo l'apparente rinnovata sintonia tra il leader americano e quello russo, ecco arrivare la nuova frenata: il vertice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Faccia a faccia Trump-Zelensky: “Putin vuole chiudere la guerra”. Il presidente americano auspica che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk, ma esclude un incontro a tre: "C'è troppo odio fra loro". Vai su Facebook

“La lotta dell'Ucraina e' la lotta dell'Europa”. Il PD condivide le parole del presidente del PSE, oggi a congresso ad Amsterdam? Se la risposta è sì il PD faccia seguire i fatti alle parole e invece di tirare il freno alla maggioranza di governo la sfidi a fare molto di - X Vai su X

Ucraina, il faccia a faccia Trump-Putin si allontana. Ue e Kiev lavorano a piano in 12 punti - Secondo un funzionario della Casa Bianca citato da Axios, l'incontro tra i due leader non arriverà a breve. adnkronos.com scrive

"Trump imprecava contro Zelensky chiedendogli di accettare le condizioni di Putin". La ricostruzione del faccia a faccia - Secondo il Financial Times il presidente americano avrebbe avvertito quello ucraino: "Se Putin vuole, ti distruggerà" ... Scrive huffingtonpost.it

UCRAINA, TRUMP: “LA GUERRA PUÒ FINIRE” - Se non lo faremo, un sacco di persone pagheranno un ... Riporta opinione.it