ucraina e russia la mappa dei nuovi confini possibili

Si torna a parlare di confini. Non quelli tracciati sui documenti o nei negoziati, ma quelli reali, disegnati dal fango e dal fuoco della guerra. Nelle ultime settimane, tra Mosca e Kiev è riemersa con forza la questione della futura linea di demarcazione, un tema che era stato messo da parte durante i mesi più duri del conflitto, ma che ora torna centrale mentre le diplomazie, anche occidentali, si interrogano su come chiudere un conflitto ormai logorante per tutti. Secondo le ultime ipotesi circolate negli ambienti internazionali, la Russia controllerebbe oggi circa un quinto del territorio ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

