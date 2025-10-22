Ucraina drone russo centra un asilo a Kharkiv | 1 morto 7 bimbi feriti Zelensky attacca | I terroristi si rimettono al loro posto con la forza – I video
È stata una nottata di intensi bombardamenti su tutto il territorio ucraino. Droni e missili russi sono piovuti su diverse regioni, uccidendo sei persone a Kiev. L’attacco, secondo il Cremlino «su infrastrutture energetiche», sarebbe una ritorsione contro l’operazione militare ucraina che ha danneggiato gravemente l’impianto chimico di Bryansk. Secondo Mosca quel raid sarebbe stato «diretto contro edifici civili» e avrebbe giustificato la reazione violenta. Poche ore dopo la prima ondata, una nuova pioggia di droni ha colpito Kharkiv centrando in pieno un asilo. Al momento il bilancio è di un morto e sette feriti, tra cui bambini. 🔗 Leggi su Open.online
