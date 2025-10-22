Ucraina attacco contro un asilo a Kharkiv 7 bimbi feriti Zelensky | Raid ingiustificabile Terroristi
L'esercito russo ha condotto un attacco con droni su un asilo privato di Kharkiv, in Ucraina, durante l'orario scolastico. Si conta una vittima, mentre tra i feriti figurano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ucraina, attacco contro un asilo a Kharkiv, 7 bimbi feriti. Zelensky: «Raid ingiustificabile. Terroristi» - L'esercito russo ha condotto un attacco con droni su un asilo privato di Kharkiv, in Ucraina, durante l'orario scolastico. Si legge su ilmessaggero.it
Guerra Ucraina, Zelensky: «Congelare linea del fronte buon compromesso». Attacco droni su un asilo a Kharkiv, bimbi feriti - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina in Norvegia prima di recarsi in Svezia, questa settimana sara anche a Bruxelles e Londra. ilmattino.it scrive
Drone russo su un asilo a Kharkiv: bimbi feriti, un morto. Zelensky: "Mosca sempre più sfacciata" - Nuovo attacco su larga scala contro l'Ucraina, con i missili che hanno colpito Kiev e altre città. Scrive today.it