Ucraina attacco con droni su un asilo nido | diversi bimbi feriti due sono gravi

"Non c'è e non può esserci alcuna giustificazione per un attacco di droni su un asilo", ha tuonato Zeelnsky, ricordando che la Russia diviene di giorno in giorno più sfacciata nelle sue aggressioni ai civili ucraini: "Questi attacchi sono lo sputo della Russia in faccia a chiunque insista per una soluzione pacifica. Banditi e terroristi possono essere messi al loro posto solo con la forza",. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, attacco con droni su un asilo nido: diversi bimbi feriti, due sono gravi

