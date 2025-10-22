Ucraina 100mila amputati | le ragioni dietro quei numeri da Prima guerra mondiale
Sono 60 le aziende che costruiscono arti artificiali, ma poche si occupano di casi complessi: 7 amputazioni su 10 dovute alla lentezza delle evacuazioni via terra che avvengono sotto i bombardamenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
