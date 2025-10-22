Potrebbe avviarsi verso la soluzione il giallo del parcheggio di Matematica a Perugia. Nelle indagini per l’ omicidio del fabrianese Hekuran Cumani c’è un’altra svolta. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di alcune persone identificate come partecipanti alla lite che si è verificata all’alba di sabato scorso, per ipotesi di lesioni, minacce aggravate e detenzione di armi, la Procura di Perugia contesta ora il reato di omicidio a uno dei due ragazzi già individuati risultati coinvolti nella lite, diventata tragedia. Si tratta di un ventunenne di origini tunisine. La formalizzazione è funzionale all’esecuzione dell’autopsia sul corpo del 23enne di Fabriano, ucciso da una coltellata nella parte alta del petto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ucciso con una coltellata a 23 anni. Svolta, c’è un indagato per omicidio