Perugia, 22 ottobre 2025 – Potrebbe avviarsi verso la soluzione il giallo del parcheggio di Matematica. Nelle indagini per l’omicidio di Hekuran Cumani c’è un’altra svolta. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di alcune persone identificate come partecipanti alla lite che si è verificata all’alba di sabato scorso, per ipotesi di lesioni, minacce aggravate e detenzione di armi, la Procura di Perugia contesta ora il reato di omicidio a uno dei due ragazzi già individuati risultati coinvolti nella lite, diventata tragedia. Si tratta di un ventunenne di origini tunisine. La formalizzazione è funzionale all’esecuzione dell’autopsia sul corpo del 23enne di Fabriano, ucciso da una coltellata nella parte alta del petto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso a 23 anni dopo la discoteca, la Procura indaga per omicidio un 21enne