Uccide la madre con calci e pugni in casa a Sirmione Ruben Andreoli condannato a 24 anni

Ruben Andreoli è stato condannato in primo grado a 24 anni di carcere per l'omicidio della madre Nerina Fontana. Il 48enne aveva picchiato a morte la 72enne in casa a Colombare di Sirmione (Brescia) al culmine di un litigio il 15 settembre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

