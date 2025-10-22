Uccelli catturati con reti e richiami elettronici | scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto

L'INTERVENTO. Operazioni della Polizia Provinciale a Palosco e Foresto Sparso: trovati pettirossi, capinere e merli catturati illegalmente. Per i responsabili scattano denunce e sequestri.

