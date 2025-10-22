Ubriaco alla guida e armato di balestra 20enne denunciato

Tempo di lettura: < 1 minuto Ubriaco e armato di una balestra: un ragazzo di 20 anni di Forino, in provincia di Avellino, è stato fermato e denunciato dai carabinieri nel corso dei controlli sul territorio predisposti dal prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. Il giovane era alla guida della sua auto, all’interno della quale era stata nascosta una balestra. Sottoposto al test, è risultato con un tasso alcolemico di molto superiore alla soglia prevista per legge. Gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata sottoposto a fermo giudiziario. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

59enne veronese ubriaco da record: alla guida oltre undici volte il limite consentito per legge Vai su Facebook

59enne veronese ubriaco da record: alla guida oltre undici volte il limite consentito per legge https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/10/21/59enne-veronese-ubriaco-da-record-alla-guida-oltre-undici-volte-il-limite-consentito-per-legge… - X Vai su X

Ubriaco alla guida e armato di balestra, fermato dai carabinieri a Forino - I carabinieri della stazione di Forino hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcool e porto di oggetti atti ad ... Segnala corriereirpinia.it

Forino: ubriaco alla guida e in possesso di una balestra, denunciato 20enne - Trovato alla guida di un'auto ubriaco e in possesso di una balestra, 20enne di Forino nei guai. Secondo msn.com

Ubriaco e armato di coltello, terrorizza i passanti con un coltello: fermato dai poliziotti grazie al taser - Momenti di paura ieri sera nel cuore di Taranto, in via Cesare Battisti, dove un giovane nigeriano di 20 anni, ubriaco e armato di coltello, ha iniziato a minacciare i passanti. Secondo quotidianodipuglia.it