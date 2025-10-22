Tuttosport – Su Tudor dette cose non vere Poi si sorprende sul post di Locatelli

Justcalcio.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-22 21:09:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Il momento della Juventus non è di quelli semplici e dopo il ko contro il Como sono circolate tantissime voci, tra le altre anche sul futuro di Tudor. Tantissimi i dubbi ma non per la società che, con le parole di Chiellini, ha voluto trasmettere fiducia e dare forte sostegno al proprio allenatore. Il dirigente bianconero ha analizzato la situazione del gruppo e poi ha sorpreso con la risposta a una domanda precisa su Locatelli e la sua storia sui social a poche ore dalla gara del Bernabeu.  Chiellini: “Questo gruppo ha valori importanti”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

tuttosport 8211 su tudor dette cose non vere poi si sorprende sul post di locatelli

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Su Tudor dette cose non vere”. Poi si sorprende sul post di Locatelli

News recenti che potrebbero piacerti

tuttosport 8211 tudor dettePagina 1 | Chiellini: “Su Tudor dette cose non vere”. Poi si sorprende sul post di Locatelli - Il dirigente biaconero tocca diversi temi importanti a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Real Madrid ... Scrive msn.com

Tudor difende la Juventus, l'apertura di Tuttosport in prima pagina: "Scudo Igor, stile Lippi" - Il tecnico della Juventus ha protetto il suo gruppo difendendo innanzitutto Michele DI Gregorio e Lloyd Kelly, ... Come scrive tuttomercatoweb.com

La Juventus delude, Tudor pure. Tuttosport titola stamattina: "Robe da Motta" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Robe da Motta". Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Tuttosport 8211 Tudor Dette