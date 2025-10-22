C’è un bambino di 6 anni che cammina da solo nel buio, lungo una strada sterrata della campagna fiorentina. È il 21 agosto 1968, e Natalino Mele ha appena assistito all’omicidio della madre da parte di un mostro. Da quella notte parte tutto: 17 anni di terrore, 16 vittime, un’arma fantasma e nessun colpevole certo. È una sorta di ritorno alle origini questo Il Mostro, la nuova serie diretta da Stefano Sollima. Perché non ci troviamo di fronte alla vicenda di Pietro Pacciani, né dei suoi famigerati “compagni di merende”. Questa è un’altra storia. O meglio, è la prima. Dopo Venezia, Il Mostro arriva su Netflix. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv Netflix "Il Mostro" (di Firenze): Stefano Sollima ci porta alle origini del caso più inquietante