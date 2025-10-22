tutto nasce nel 1965 lo sghelo e la sua chitarra

Tutto nasce nel 1965 quando Mauro Lusini, chiamato "Lo Sghelo", imbraccia la sua chitarra e raggiunge la mitica RCA di via Tiburtina. Lascia il suo rione, la Giraffa, i gruppi dove aveva militato, i Delfini e i Beat 66, e fa ascoltare la musica di quella che sarà, con le parole di Franco Migliacci, la celebre "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Viene presentata al Festival delle Rose ma il successo arriva nella successiva versione di Gianni Morandi che arriva a vendere un milione di copie nonostante la censura che non gradisce l’attacco alla guerra del Vietnam.Nella copertina del Gianni nazionale, Morandi lo vuole accanto a sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

