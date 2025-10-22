Tutti vogliono che il presidente se ne vada
"Questa persona ha preso la Civitanovese e dalla Prima Categoria l’ha portata in Eccellenza poi però, quando abbiamo messo piede in serie D, il pallone è scoppiato e l’anno scorso Profili ha voluto condannarci alla retrocessione. Perché? Ma perché non aveva le risorse economiche per affrontare quel campionato e abbiamo visto tutti come è finita. Quest’anno la musica non è cambiata; niente soldi, niente risultati e ad aggravare la situazione c’è quello che è successo domenica, che a mio parere segna un punto di non ritorno". Parole di Mauro Pietrafesa, tifoso storico, tra quelli con sulle spalle decenni di passione rossoblù, e tra quelli che oggi chiedono al presidente Mauro Profili un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Fulvio Martusciello: "In Campania tutti vogliono entrare in Forza Italia" #forzaitalia #forzaitaliacampania #elezioniregionali2025 #regionali2025 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/fulvio-martusciello-fi-in-campania-tutti-vogliono-entrare-in-forza-italia - facebook.com Vai su Facebook
"Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare. Ma io no, della mia vita voglio ricordare tutto, anche quella terribile esperienza che si chiama Auschwitz" La voce di Settimia Spizzichino, l'unica donna che tornò dalla razzia degli ebrei del #16ottobre1943. https://s - X Vai su X
"Tutti vogliono che il presidente se ne vada" - "Questa persona ha preso la Civitanovese e dalla Prima Categoria l’ha portata in Eccellenza poi però, quando abbiamo messo ... Segnala ilrestodelcarlino.it