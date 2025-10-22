"Questa persona ha preso la Civitanovese e dalla Prima Categoria l’ha portata in Eccellenza poi però, quando abbiamo messo piede in serie D, il pallone è scoppiato e l’anno scorso Profili ha voluto condannarci alla retrocessione. Perché? Ma perché non aveva le risorse economiche per affrontare quel campionato e abbiamo visto tutti come è finita. Quest’anno la musica non è cambiata; niente soldi, niente risultati e ad aggravare la situazione c’è quello che è successo domenica, che a mio parere segna un punto di non ritorno". Parole di Mauro Pietrafesa, tifoso storico, tra quelli con sulle spalle decenni di passione rossoblù, e tra quelli che oggi chiedono al presidente Mauro Profili un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tutti vogliono che il presidente se ne vada"