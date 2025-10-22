Tutti pazzi per la montagna | così l’abbigliamento tecnico si indossa in città con il nuovo trend Gorpcore Ecco i capi e gli accessori da avere

La montagna non è mai stata così alla moda. Quello che un tempo era sinonimo di abbigliamento tecnico e funzionale oggi è diventato un trend da indossare anche in città. Così i look di tutti i giorni vengono contaminati da capi che provengono direttamente dal mondo del trekking e dell’outerwear, senza nessuna paura di risultare fuori luogo, ma al contrario con l’intenzione di portare in città una coolness che non ha nulla a che vedere con gli abiti bon ton e talvolta anche molto poco confortevoli. Ribattezzata Gorpcore (dall’acronimo “ Good Ol’ Raisins and Peanuts ”, ovvero il mix di snack tipico degli escursionisti americani) o mountain style, questa tendenza è esplosa tra passerelle, social e street style quasi come diretta evoluzione dello streetwear che, con buona pace dei detrattori, non è morto ma si è semplicemente evoluto in un’estetica che racconta molto di più della società odierna di quanto non facesse lo streetwear più puro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

