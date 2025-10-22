Tutti gli ex fidanzati famosi e importanti di Benedetta Mazza

Metropolitanmagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedetta Mazza è stata fidanzata per circa tre anni con l’attore de I Cesaroni  Matteo Branciamore. I due però, hanno improvvisamente rotto nel 2015. In seguito la showgirl ha avuto una breve frequentazione con l’italoargentino  Daniel Osvaldo, ex calciatore di Roma e Juventus: “Eravamo entrambi fidanzati. Poi attraverso i social ci siamo dati appuntamento a Madrid. Da quel momento non ci siamo più lasciati. Lui è tornato in Argentina e io l’ho seguito, poi le cose non sono andate bene e ci siamo lasciati senza rancore. Credo che sia tornato con Jimena, la sua ultima compagna”, ha raccontato Benedetta subito dopo la rottura al settimanale Chi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

tutti gli ex fidanzati famosi e importanti di benedetta mazza

© Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ex fidanzati (famosi e importanti) di Benedetta Mazza

Argomenti simili trattati di recente

tutti ex fidanzati famosiEx fidanzati di Anna Falchi, chi sono/ Dall’amore con Fiorello a Max Biaggi. Poi le nozze con Stefano Ricucci - Ex fidanzati di Anna Falchi, chi sono: le storie con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Fiorello a Max Biaggi. Come scrive ilsussidiario.net

Ornella Muti, chi sono gli ex fidanzati? Matrimonio con Alessio Orano e Federico Fachinetti/ Tutti gli amori - Da Alessio Orano a Fabrice Kerhervè, tutti gli uomini che le hanno rubato il cuore. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Tutti Ex Fidanzati Famosi