Tutti gli ex fidanzati famosi e importanti di Benedetta Mazza
Benedetta Mazza è stata fidanzata per circa tre anni con l’attore de I Cesaroni Matteo Branciamore. I due però, hanno improvvisamente rotto nel 2015. In seguito la showgirl ha avuto una breve frequentazione con l’italoargentino Daniel Osvaldo, ex calciatore di Roma e Juventus: “Eravamo entrambi fidanzati. Poi attraverso i social ci siamo dati appuntamento a Madrid. Da quel momento non ci siamo più lasciati. Lui è tornato in Argentina e io l’ho seguito, poi le cose non sono andate bene e ci siamo lasciati senza rancore. Credo che sia tornato con Jimena, la sua ultima compagna”, ha raccontato Benedetta subito dopo la rottura al settimanale Chi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
L’EVENTO PIÙ ATTESO DI OTTOBRE. MONCIO BARACCONI Appuntamento DOMENICA 26 OTTOBRE ore 16.00 in Piazza del Mercato per poi partire tutto insieme. Siete tutti invitati…grandi e piccini, amici e amiche, fidanzati e fidanzate, famiglie fino al q Vai su Facebook
Ex fidanzati di Anna Falchi, chi sono/ Dall’amore con Fiorello a Max Biaggi. Poi le nozze con Stefano Ricucci - Ex fidanzati di Anna Falchi, chi sono: le storie con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Fiorello a Max Biaggi. Come scrive ilsussidiario.net
Ornella Muti, chi sono gli ex fidanzati? Matrimonio con Alessio Orano e Federico Fachinetti/ Tutti gli amori - Da Alessio Orano a Fabrice Kerhervè, tutti gli uomini che le hanno rubato il cuore. Segnala ilsussidiario.net