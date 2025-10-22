tutti gli ex fidanzati famosi e importanti di benedetta mazza

Benedetta Mazza è stata fidanzata per circa tre anni con l’attore de I Cesaroni Matteo Branciamore. I due però, hanno improvvisamente rotto nel 2015. In seguito la showgirl ha avuto una breve frequentazione con l’italoargentino Daniel Osvaldo, ex calciatore di Roma e Juventus: “Eravamo entrambi fidanzati. Poi attraverso i social ci siamo dati appuntamento a Madrid. Da quel momento non ci siamo più lasciati. Lui è tornato in Argentina e io l’ho seguito, poi le cose non sono andate bene e ci siamo lasciati senza rancore. Credo che sia tornato con Jimena, la sua ultima compagna”, ha raccontato Benedetta subito dopo la rottura al settimanale Chi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

