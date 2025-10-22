Tutti contro il mondo del pallone | Senza il calcio guadagneremo il doppio

Nonostante il calcio in Italia continui a garantire numeri economici importanti, c'è chi la pensa diversamente: "Se non ci fossero le partire raddoppieremo i nostri guadagni" Il calcio, da sempre, attrae tifosi, alimenta dibattiti, discussioni ed è uno dei principali motivi di interesse per gli italiani. Oltre a rappresentare un'importante fonte di guadagno per lo Stato. Nel nostro Paese il settore legato al calcio professionistico riveste un ruolo di primaria importanza: dal punto di vista mediatico (basti vedere il numero di canali televisivi e radiofonici interamente dedicati al mondo del pallone), sentimentale, politico (molto spesso le diatribe calcistiche arrivano fino in Parlamento, con interrogazioni apposite), e finanziario.

