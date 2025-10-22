Tutti a lezione contro Nordio L’incredibile circolare del provveditore che invita prof e studenti all’evento dell’Anm
Tutti a lezione contro il ministro Carlo Nordio. È successo a Napoli dove la campagna referendaria contro la ‘pericolosa’ riforma della giustizia passa anche per le aule scolastiche sostenuta da alcuni direttori generali dell’Istruzione. Senza vergogna. Il provveditore agli studi di Napoli – come riporta il Dubbio – ha firmato di persona una nota che invita via mail i “dirigenti scolasticicoordinatori esecutivi e didattici delle scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado della Campania” a partecipare all’evento promosso dall’Anm sabato scorso al palazzo di giustizia di Napoli contro la separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
