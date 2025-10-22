Tutte pazze per il vitino da vespa La moda social che porta pure in sala operatoria

La popstar americana Cardi B ne ha fatto un tratto distintivo, Dita Von Teese una caratteristica per i suoi spettacoli e Kim Kardashian ci ha addirittura costruito sopra un impero economico. Stiamo parlando del " vitino da vespa ", termine che descrive il punto vita estremamente ridotto e che era tra i tratti estetici più amati e apprezzati nel XIX e XX secolo. Ma se le dame e le cortigiane lo sfoggiavano grazie a corsetti rigidissimi e stretti fino all'inverosimile, oggi le celebrities e le influencer sono pronte a sottoporsi a un intervento chirurgico quanto mai discutibile per ottenere il vitino perfetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutte pazze per il "vitino da vespa". La moda social che porta pure in sala operatoria

