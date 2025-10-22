Ecco tutte le notizie di oggi 22 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Seconda tranche della terza giornata di Champions League, dopo i match di ieri sera. Dopo la vittoria dell’ Inter e il roboante ko del Napoli, stasera tocca a Juventus e Atalanta. DIRETTA LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I bianconeri, in crisi di risultati, sono di scena in casa del Real Madrid, per cercare una svolta. I bergamaschi, invece, ricevono lo Slavia Praga, a caccia della seconda vittoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di mercoledì 22 ottobre