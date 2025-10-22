Tutte le notizie di mercoledì 22 ottobre
Ecco tutte le notizie di oggi 22 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Seconda tranche della terza giornata di Champions League, dopo i match di ieri sera. Dopo la vittoria dell’ Inter e il roboante ko del Napoli, stasera tocca a Juventus e Atalanta. DIRETTA LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I bianconeri, in crisi di risultati, sono di scena in casa del Real Madrid, per cercare una svolta. I bergamaschi, invece, ricevono lo Slavia Praga, a caccia della seconda vittoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Studio 100. . LIVE ORA: TG 100 NOTIZIE L’edizione serale con tutte le notizie del giorno, condotta da Teresa Pichierri. Edizione delle 19:30 – 21 Ottobre 2025 #tg100notizie #taranto #studio100 - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre: le ultime su Roma-Inter - X Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 22 ottobre LIVE - Tutte le notizie di oggi 22 ottobre relative al mondo del calcio: calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato. Lo riporta calciomercato.it