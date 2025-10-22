Monza si conferma città del libro. Per il secondo anno consecutivo, il capoluogo brianzolo accoglie BookCity Milano, la grande rassegna dedicata alla lettura, che dal 8 al 16 novembre animerà biblioteche, teatri, librerie e luoghi simbolo della città. Saranno 47 gli appuntamenti gratuiti, quattro in più rispetto all’anno scorso, con le associazioni culturali coinvolte che passano da quattro a dieci. La manifestazione, presentata ieri in Comune dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessora alle Biblioteche Viviana Guidetti, porterà a Monza incontri con gli autori, reading, spettacoli, mostre, visite guidate, laboratori per bambini e adulti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutta una città che legge. Bookcity in riva al Lambro