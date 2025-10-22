Tutta una città che legge Bookcity in riva al Lambro
Monza si conferma città del libro. Per il secondo anno consecutivo, il capoluogo brianzolo accoglie BookCity Milano, la grande rassegna dedicata alla lettura, che dal 8 al 16 novembre animerà biblioteche, teatri, librerie e luoghi simbolo della città. Saranno 47 gli appuntamenti gratuiti, quattro in più rispetto all’anno scorso, con le associazioni culturali coinvolte che passano da quattro a dieci. La manifestazione, presentata ieri in Comune dal sindaco Paolo Pilotto e dall’assessora alle Biblioteche Viviana Guidetti, porterà a Monza incontri con gli autori, reading, spettacoli, mostre, visite guidate, laboratori per bambini e adulti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
