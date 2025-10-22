Dalla tutela del burqa, fino alle teorie sul «pregiudizio di genere nell'utero» e all'italiano bollato come «razzista»: scoppia il caso Edufestival. Fdi, che solleva la bufera, accusa il Campidoglio di aver trasformato la rassegna educativa in un «palcoscenico ideologico pagato con fondi pubblici». I meloniani puntano il dito contro il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore alla Scuola Claudia Pratelli. A guidare l'affondo sono l'ex assessore all'Istruzione di Roma Capitale, Laura Marsilio, e l'assessore alla Scuola del VI Municipio, Chiara Del Guerra. Le due esponenti parlano di «uso ideologico della formazione» e denunciano la presenza, durante i panel dedicati a inclusione e migrazioni, di interventi che avrebbero «legittimato il burqa come simbolo culturale» e rilanciato persino la teoria dei «pregiudizi di genere nel grembo materno». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Tutelano il burqa e insegnano il gender". Bufera sul Festival sulla scuola di Gualtieri