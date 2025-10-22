Turisti per case accende la sfida dell’accoglienza su Real Time

Valigie pronte e curiosità viva: questa sera, martedì 21 ottobre 2025 alle 21:30, su Real Time debutta Turisti per case, viaggio televisivo nell’arte dellaccoglienza italiana. Un format in cui ogni soggiorno diventa racconto, tra gusti, dettagli e gesti di ospitalità che sanno trasformare una notte fuori in un ricordo che resta. Un debutto che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

